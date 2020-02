Ricercato dal 2017 per furto, i carabinieri lo rintracciano a Montjovet



In carcere un 45enne condannato per furto

AOSTA. I carabinieri della compagnia di Saint-Vincent - Châtillon hanno arrestato un cittadino italiano di quarantacinque anni condannato in via definitiva ad un anno di reclusione per l'accusa di furto aggravato in un esercizio commerciale. L'uomo, Hourry Nabil, domiciliato in Francia, era ricercato dal 2017. I militari dell'Arma lo hanno rintracciato ieri, domenica, a Montjovet e lo hanno portato in carcere a Brissogne dove sconterà la pena. redazione