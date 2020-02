Furti nei ristoranti di Aosta, scatta un secondo arresto



E' una giovane accusata anche di rapina in un bar

AOSTA. Un secondo arresto è stato compiuto dai carabinieri di Aosta per la serie di furti avvenuti a gennaio in alcuni ristoranti e locali del centro del capoluogo valdostano. La presunta complice di Andrea Ammendolia, il trentaduenne già detenuto a Brissogne, è la ventitreenne residente nel capoluogo Nadia Mamjoud. Si tratta della stessa giovane già accusata della rapina impropria avvenuta in un bar di via Trottechien nella notte tra l'1 e il 2 febbraio scorsi. I carabinieri del Norm - Nucleo operativo radiomobile l'hanno riconosciuta visionando i filmati della videosorveglianza. M.C.