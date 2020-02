Incidente stradale in A5, muore allievo di polizia di Aosta



Loris Azzaro era il figlio del comandante dei carabinieri di Aosta

AOSTA. Un ventiseienne di Aosta, Loris Azzaro, è morto in un incidente avvenuto questa mattina all'alba sull'autostrada A5 Aosta -Torino, all'altezza di Volpiano, nel Torinese. La sua Jeep si è scontrata con il guardrail. Gli occupanti di altri due veicoli coinvolti nell'incidente hanno riportato ferite non gravi. Il giovane, figlio del comandante della stazione dei carabinieri di Aosta, era allievo della scuola per agenti di polizia di Alessandria ed era anche arbitro: domani avrebbe dovuto arbitrare una partita del campionato di Eccellenza. redazione