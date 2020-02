Cade durante fuoripista sul Monte Bianco, grave freerider



Recuperato dal Soccorso Alpino Valdostano ai canali di Wess

COURMAYEUR. È grave uno scialpinista cinquantunenne caduto durante un fuoripista oggi sul Monte Bianco. L'uomo, un turista residente in Lombardia, è stato recuperato dal Soccorso Alpino Valdostano intervenuto in elicottero, con medico soccorritore a bordo, ai canali di Wess, uno degli itinerari per freerider del massiccio. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale U. Parini di Aosta. redazione