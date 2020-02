Provoca incidente in autostrada e si allontana: denunciata automobilista svizzera



Aveva un tasso alcolemico 6 volte oltre il limite

NUS. Due giovani piemontesi sono rimasti feriti in modo non grave in un incidente stradale avvenuto ieri mattina, domenica, sull'autostrada A5 all'altezza di Nus. Entrambi viaggiavano su un'automobile in direzione Aosta che è stata tamponata da un altro veicolo. Quest'ultimo si è poi allontanato senza prestare soccorso. A provocare l'incidente è stata un'automobilista svizzera di 30 anni che la polizia stradale ha fermato poco dopo grazie alle segnalazioni degli altri utenti della strada. La donna al volante, in viaggio verso Friburgo, è stata sottoposta all'etilometro ed è risultata positiva con un tasso di 3 g/l, sei volte oltre il limite di legge. Mentre i due giovani feriti sono stati portati all'ospedale di Aosta per le cure del caso, la donna è stata denunciata per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Rischia due anni e fino a 12.000 euro di multa. Marco Camilli