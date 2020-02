Tre commercianti abusivi di preziosi multati dalla polizia di Aosta



I responsabili hanno già provveduto a sanare l'irregolarità

AOSTA. La polizia di Aosta ha controllato e multato tre attività abusive di compravendita di oggetti preziosi, due delle quali situate nel capoluogo e l'altra nel comune di Courmayeur. I tre titolari - fa sapere la Questura - non avevano la necessaria autorizzazione per quel tipo di commercio e sono stati sanzionati con una multa da 258 a 1.549 euro. A loro carico inoltre è stato emesso un provvedimento per bloccare l'attività irregolare. I responsabili hanno successivamente provveduto a richiedere alla Questura di Aosta la necessaria autorizzazione per poter riprendere ad esercitare l'attività questa volta nel pieno rispetto delle norme. redazione