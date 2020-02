Cogne, soccorsi due ghiacciatori americani



Intervento sulla cascata di ghiaccio nella Valeille COGNE. Intervento in notturna del Soccorso Alpino Valdostano nella vallata di Cogne per individuare due ghiacciatori americani di cui era stato segnalato il mancato rientro. I soccorritori si sono attivati verso le ore 20.30. Una squadra a piedi è partita verso la cascata di ghiaccio nella Valeille, dove si trovavano i due, un uomo di 38 anni e una donna di 43. Una volta raggiungi, sono stati accompagnati nella discesa. Entrambi erano in buone condizioni fisiche e non hanno avuto necessità di interventi sanitari. L'intervento è durato circa tre ore. M.C.