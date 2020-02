Svaligiano abitazione di Aosta, due arresti per furto



Sottratti gioielli e contanti per 70.000 euro AOSTA. Due uomini sono stati arrestati dalla polizia di Aosta per furto aggravato: sono accusati di un doppio furto in una abitazione del capoluogo. Si tratta di Giuseppina Argenta e Adriano Decolombi, rispettivamente di 55 e 54 anni, entrambi residenti nel Torinese. Secondo le indagini della Squadra mobile i due hanno derubato una coppia di anziani portando via denaro in contanti e gioielli per circa 70.000 euro. «I due avevano un preciso modus operandi - ha spiegato la responsabile della Squadra mobile di Aosta, Eleonora Cognigni - ovvero carpivano la fiducia degli anziani e con scuse banali entravano nelle loro case per rubare denaro e preziosi. Per individuarli sono state fondamentali le telecamere di videosorveglianza e i confronti sulle celle telefoniche». M.C.