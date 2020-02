Scivola in un canalone a Gressoney, grave bambino di 9 anni



L'incidente durante un fuoripista con il padre AOSTA. Un bambino inglese di 9 anni è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Regina Margherita di Torino dopo essere scivolato in un canalone a Weissmatten, sopra Gressoney-Saint-Jean, durante una discesa in fuoripista. Il giovane sciatore è stato trovato e recuperato dal Soccorso Alpino Valdostano e dai pisteurs secouristes. I soccorsi sono stati allertati dal padre che, non vedendo più il figlio, ha prima provato a cercarlo e ha poi dato l'allarme. Il ragazzino è stato riportato sulla pista e poi, tramite il toboga, fino alla ripartenza degli impianti dove c'era un'ambulanza del 118 ad attenderlo. Viste le sue condizioni il medico ha disposto il trasferimento immediato a Torino. C.R.