Esibisce passaporto falso, un arresto al Traforo del Monte Bianco



Accusato di possesso di documenti falsi un cittadino del Camerun COURMAYEUR. Un cittadino del Camerun è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia di frontiera al traforo del Monte Bianco per possesso di documenti falsi. L'uomo era stato respinto dalle autorità francesi e sottoposto a controllo dagli agenti italiani. Ha esibito un passaporto biometrico di servizio del Camerun che, accuratamente sottoposto a verifica da personale esperto in falso documentale, è risultato essere stato alterato. Dopo l’arresto l’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito per direttissima. redazione