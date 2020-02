Courmayeur, Skyway ferma per consentire soccorso a sciatore ferito



Sul posto sta operando il Soccorso Alpino Valdostano insieme al Sagf



COURMAYEUR. Il forte vento sta complicando l'intervento di recupero di uno sciatore freerider ferito a causa di una caduta in prossimità del Rifugio Torino, sul massiccio del Monte Bianco, a quota 3.300 metri. Sul posto sta intervenendo il Soccorso alpino valdostano. L'elisoccorso non è riuscito a raggiungere una posizione ottimale per recuperare il ferito a causa delle forti raffiche pertanto, in accordo con Skyway, la funivia è stata temporaneamente fermata per permettere ai soccorritori di raggiungere il ferito che si trova proprio sotto i cavi dell'impianto. La squadra del Sav, con il supporto del Sagf, si dovrà calare dalla Skyway e issare il freerider a bordo di una cabina con uno speciale argano a motore. M.C.