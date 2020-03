Macellaio aggredito, procura di Aosta chiede 8 anni



Il 75enne imputato è accusato di tentato omicidio AOSTA. È ripreso oggi nelle aule del tribunale di Aosta il processo per tentato omicidio che vede imputato Camillo Lale Demoz, 75 anni di Quart, sospettato di aver aggredito e quasi ucciso il macellaio 68enne Olindo Ferré. Il pm Eugenia Menichetti ha chiesto la condanna a otto anni di carcere per l'anziano impresario. Secondo l'accusa il 1° ottobre 2018 fu Lale Demoz a colpire al capo Ferré con il manico di una zappa al culmine di una lite fomentata dall'alcol in un capannone di sua proprietà situato a Quart. La difesa invece, con gli avvocati Viviane Bellot ed Antonio Rossomando, ha chiesto l'assoluzione per insufficienza di prove. La sentenza è attesa il 17 marzo. M.C.