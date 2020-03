Spaccio, sequestrata eroina e cocaina a coppia di valdostani



I due sono stati arrestati dalla Guardia di finanza dopo un controllo alla casello di Nus AOSTA. Sorpresi dalla Guardia di finanza con circa 179 grammi di droga, due valdostani con precedenti specifici sono stati arrestati per spaccio di stupefacenti. La coppia, B.C. e F.L., è incappata ieri mattina in un controllo nei pressi del casello autostradale di Nus. Visti i loro precedenti specifici, i finanzieri hanno invitato entrambi in caserma e proceduto con la perquisizione personale. Sono così stati scoperti poco meno di 160 grammi di cocaina, 15,5 grammi di eroina e quasi 4 grammi di hashish, oltre a contanti per 2.500 euro ritenuti frutto dell'attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliari ha portato al sequestro di altri 51 grammi di hashish e 26 grammi di sostanze da taglio. In casa la coppia aveva anche due bilancini di precisione e vari attrezzi utilizzati per il taglio e il confezionamento della droga. Il pm Pizzato ha disposto per entrambi l'arresto e il trasporto in carcere. Marco Camilli