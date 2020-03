Geenna, udienza di Aosta posticipata al 3 giugno



Il rinvio motivato dalla 'temporanea infermità' di Raso AOSTA. Si svolgerà il 3 giugno la prima udienza in Tribunale ad Aosta del processo per l'indagine Geenna sulla presenza della 'ndrangheta in Valle. Il presidente del Tribunale Eugenio Gramola (foto) ha disposto il rinvio dell'udienza prevista domani per il "legittimo impedimento di Antonio Raso (uno degli imputati, ndr) a partecipare al dibattimento per temporanea infermità" e per la "revoca da parte di tutti gli altri imputati, e dei loro difensori, della precedente richiesta di dar corso al dibattimento". Inoltre la decisione del presidente del tribunale aostano tiene conto della "attuale situazione sanitaria sul territorio" legata all'emergenza virus Covid-19. M.C.