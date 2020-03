Coronavirus, sale a 17 il numero di casi in Valle d'Aosta



Aumentano il numero di tamponi e di persone in quarantena AOSTA. Aumentano ancora i casi positivi di Coronavirus in Valle d'Aosta così come i tamponi effettuati e le persone messe in isolamento preventivo. Secondo il bollettino delle 13 diffuso dalla Regione i contagiati sono ad oggi 17, tre dei quali ricoverati in ospedale e i restanti in quarantena a domicilio. Nel complesso sono stati effettuati 79 tamponi e di 35 mancano ancora i risultati. Le persone sottoposte ad isolamento a casa sono 159.