Coronavirus, 25 i casi positivi in Valle d'Aosta



Oltre 500 le persone in isolamento a domicilio AOSTA. La Regione ha diffuso il bollettino delle ore 13 sulla situazione dell'emergenza Coronavirus in Valle d'Aosta. Il numero di casi positivi sale a 26, quelli attuali (tenendo quindi conto dell'unico deceduto ad oggi) è di 25. Aumenta il numero di persone attualmente ricoverate, che da 2 dell'ultimo bollettino di ieri sera passa agli attuali 6. Diciannove i positivi in quarantena a domicilio. Al momento si attendono ancora gli esiti di 41 tamponi naso-faringei. Supera quota 500 (514 per la precisione) il numero di persone poste in quarantena in via precauzionale. redazione redazione