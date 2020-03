Valtournenche, cordoglio per la scomparsa del dottor Oreste Maquignaz



Chevalier de l'Autonomie dal 2010, aveva 92 anni VALTOURNENCHE. È scomparso all'età di 92 anni Oreste Maquignaz, Chevalier de l'Autonomie insignito nel 2010. Per tanti anni aveva lavorato come medico generale e come ortopedico. Il sindaco di Valtournenche Jean-Antoine Maquignaz lo ricorda che «una fra le figure più rilevanti della nostra comunità. Un esempio per tutti di come lo studio e la crescita personale possano mirabilmente coniugarsi con l'attaccamento alle proprie origini e alla propria terra". I funerali dovranno svolgersi in forma strettamente privata come impongono le limitazioni per l'emergenza sanitaria Coronavirus. «È un vero peccato - commenta il sindaco - che questo momento di emergenza nazionale non permetterà alla comunità della Valtournenche di salutare il dottor Maquignaz come avrebbe meritato». redazione