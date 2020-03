Covid-19, stabili a 37 i casi in Valle d'Aosta



Il numero di tamponi in attesa aumenta a 89 AOSTA. Risultano stabili i casi positivi di Covid-19 in Valle d'Aosta: il bollettino delle ore 13 diffuso dalla Regione indica infatti 37 contagiati (38 tenendo conto dell'anziano deceduto nei giorni scorsi). Nove i pazienti attualmente in ospedale. Il numero delle persone sottoposte a misure di isolamento intanto sale a 657. Finora nella nostra regione sono stati effettuati 213 tamponi. Quelli di cui ancora si attendono i risultati sono 89. L'Usl valdostana sta attrezzando un laboratorio interno per poter svolgere i test autonomamente e ridurre i tempi di attesa per gli esiti. redazione