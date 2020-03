Coronavirus, secondo decesso in Valle d'Aosta



Era un anziano ricoverato in condizioni critiche AOSTA. Secondo decesso in Valle d'Aosta legato al Coronavirus. Si tratta di un anziano di Aosta che da due giorni era ricoverato all'ospedale Parini di Aosta in condizioni critiche in Rianimazione. Lo riporta l'Ansa. Anche il primo deceduto era anziano, risiedeva a La Salle e aveva patologie pregresse. redazione