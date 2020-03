Coronavirus, nuova impennata di casi positivi in Valle d'Aosta: 134



Sei i pazienti in Rianimazione. Quasi 1.400 persone in isolamento

AOSTA. Continua a crescere il numero di casi positivi al Coronavirus in Valle d'Aosta: da 111 si è passati oggi a 134 attuali (136 tenendo conto dei due decessi registrati finora). Sono 42 al momento le persone ricoverate in ospedale, sei delle quali in Rianimazione e dunque in condizioni critiche. La positività al test è stata riscontrata anche in uno dei 42 ospiti della microcomunità per anziani di Pontey. La persona è stata isolata in una stanza della struttura. Finora nella nostra regione sono stati effettuati 309 tamponi di cui 89 in attesa di risultati. Uno dei test che ancora devono essere analizzati è stato effettuato su un paziente che si trova in Rianimazione. Si impenna a 1.398 il numero di persone sottoposte ad isolamento. I dati sono contenuti nel bollettino emesso dalla Regione. C.R.