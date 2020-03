Quarto decesso in Valle d'Aosta legato al Coronavirus



La vittima è un uomo di Saint-Vincent ricoverato in Rianimazione SAINT-VINCENT. Quarto decesso in Valle d'Aosta legato al Coronavirus. Si tratta di un uomo di 65 anni di Saint-Vincent che era in cura all'ospedale Parini di Aosta, in Rianimazione, a causa delle sue condizioni. Secondo quanto si apprende aveva alcune patologie pregresse, ma non erano gravi. A Saint-Vincent nei giorni scorsi la farmacia era stata chiusa per alcuni casi sospetti di contagi. M.C.