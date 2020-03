Con il cane lontano da casa: 4 proprietari sanzionati dai Carabinieri di Aosta



Elevate multe che possono arrivare a 3.000 euro AOSTA. Ci sono anche quattro proprietari di cani tra le persone denunciate dai carabinieri della compagnia di Aosta impegnati in questo fine settimana a controllare il rispetto dei limiti sugli spostamenti introdotti per fermare la diffusione del nuovo Coronavirus. Portare fuori casa il cane per espletare i bisogni fisiologici è ammesso, ma le regole attuali parlano chiaro: lo si può fare soltanto rimanendo nei pressi dell'abitazione. I quattro proprietari in questione invece erano lontani da casa - uno di loro si trovava ad una decina di chilometri di distanza. Per i militari l'amico a quattro zampe era stato utilizzato come scusa per uscire da casa in assenza di motivi urgenti. I quattro stati quindi sanzionati con multe che possono andare da 400 a 3.000 euro. M.C.