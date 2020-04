Coronavirus, in Valle d'Aosta 117 morti e 947 casi



In un giorno +37 guariti. Ci sono inoltre 546 persone infettate in isolamento a domicilio

AOSTA. Un totale di 947 casi positivi dall'inizio dell'emergenza, 157 guariti accertati (con un'età media di 48 anni) e 113 morti legati al virus (e un'età media di 82 anni). Sono i dati sull'emergenza covid 19 in Valle d'Aosta riferiti dell'Azienda Usl e contenuti nel bollettino del 14 aprile diffuso come ogni pomeriggio dalla Regione. I positivi accertati aumentano di 20 in un giorno. Risultano 106 ricoverati in ospedale, di cui 93 all'ospedale Parini e 26 alla clinica di Saint-Pierre, e 13 in terapia intensiva. Sono poi 546 le persone sottoposte ad isolamento domiciliare e 3.068 le "persone in isolamento" dall'inizio dell'emergenza. I guariti sono 37 in più rispetto a ieri, i deceduti 3. Il più giovane aveva 45 anni, il più anziano 100. Il bollettino indica 200 "tamponi refertati dalle ore 17 di ieri" . Infine l'ufficio stampa della Regione indica che Valle d'Aosta sono stati eseguiti "3.726 tamponi, pari al 2,96 per cento della popolazione". Clara Rossi