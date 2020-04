Lite in strada per gelosia: 39enne accoltellato ad Aosta



Arrestato per tentato omicidio un aostano di 31 anni AOSTA. Un uomo di 39 anni è stato accoltellato durante un violento diverbio in strada con un altro uomo scatenato probabilmente dalla gelosia. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri al quartiere Dora di Aosta. L'aggredito, C.F., ha riportato ferite all'addome, ad un braccio e al capo, ma non è in gravi condizioni. Ad aggredirlo un aostano di 31 anni, M.N., che la polizia ha arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Entrambi sono inoltre già noti alle forze dell'ordine. Il primo ad intervenire durante l'aggressione è stato un operatore della polizia stradale di Courmayeur fuori servizio che ha bloccato e disarmato l'arrestato. Un altro agente che abita in zona è intervenuto in suo aiuto in attesa dell'arrivo della Volante. Marco Camilli