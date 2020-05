Paziente operata da chirurgo contagiato: i Nas all'ospedale di Aosta



Acquisita documentazione nell'ambito dell'indagine della procura per epidemia e omicidio plurimo colposi AOSTA. I carabinieri del Nas di Aosta hanno acquisito oggi della documentazione riferita ad un intervento chirurgico eseguito all'ospedale regionale Parini da un medico contagiato dal Covid-19. Il fatto risale a fine aprile quando una donna di 60 in gravi condizioni è stata operata dal primario di chirurgia vascolare, Gianluca Iob, risultato "debolmente positivo" al virus alcuni giorni prima e "asintomatico". La paziente sessantenne, sottoposta poi al test, è risultata comunque negativa. La documentazione è stata acquisita nell'ambito del'inchiesta per omicidio plurimo colposo ed epidemia colposa della procura di Aosta sulla gestione dell'emergenza al refuge Père Laurent e nelle microcomunità valdostane. M.C.