Coronavirus, in Valle d'Aosta nessun decesso da 5 giorni



Il bollettino del 9 maggio AOSTA. Per il quinto giorno consecutivo in Valle d'Aosta non si sono verificati decessi legati al Covid-19. L'ultimo bollettino diffuso dalla Regione su dati dell'Azienda Usl riporta infatti 139 decessi, un numero stabile dallo scorso lunedì. I casi totali positivi rispetto a ieri risultano uno in più e le persone attualmente contagiate 304, di cui 74 ricoverate in ospedale (quattro in più rispetto a ieri) e due in terapia intensiva (uno in meno). I guariti nella nostra regione raggiungono quota 700. Altre 194 risultano in via di guarigione. redazione