Spaccio di droga, blitz all'alba della Guardia di finanza di Aosta

Arresti e perquisizioni tra Valle d'Aosta, Piemonte e Calabria per l'operazione FeuDora AOSTA. La Guardia di Finanza di Aosta sta effettuando in queste ore una decina di arresti nell'ambito di un'operazione, denominata FeuDora, contro lo spaccio di droghe pesanti in Valle. Una settantina di finanzieri stanno eseguendo dall'alba di oggi anche una ventina di perquisizioni tra Valle d'Aosta, Piemonte e Calabria. Maggiori dettagli sull'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa organizzata in tarda mattinata dal Comando Regionale delle Fiamme Gialle. M.C.