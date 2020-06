Incidente in parapendio al Piccolo San Bernardo, ferito un 34enne



L'uomo è stato portato al pronto soccorso di Aosta AOSTA Un pilota di parapendio è stato portato all'ospedale di Aosta dopo un incidente avvenuto nel primo pomeriggio nella zona del colle del Piccolo San Bernardo a 2.200 metri di qutoa. Come riferisce la Centrale Unica del Soccorso l'uomo, un trentaquattrenne residente in Valle d'Aosta, ha impattato violentemente al suolo per cause in fase di accertamento. E' stato recuperato dal Soccorso Alpino Valdostano e portato a valle. Le condizioni dell'uomo non sembrano gravi. Si trova attualmente al pronto soccorso. M.C.