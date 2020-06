Ragazzo bloccato nel torrente Ayasse recuperato dal Soccorso alpino valdostano



Il 17enne era entrato in acqua probabilmente per recuperare un cane CHAMPORCHER. Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto oggi pomeriggio per recuperare un ragazzo di 17 anni dal torrente Ayasse, a Champorcher. Il giovane era entrato in acqua probabilmente per recuperare un cane, ma a causa della forte corrente non è riuscito a tornare a riva ed è rimasto bloccato su una roccia. I soccorritori, intervenuti in elicottero e via terra, lo hanno raggiunto e portato all'asciutto. La disavventura si è conclusa con un lieve trauma e una visita al pronto soccorso di Aosta. E.Jr.P.