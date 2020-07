Passeur francese arrestato al Traforo del Monte Bianco

L'uomo è stato processato per direttissima

AOSTA. La polizia di frontiera in servizio al traforo del Monte Bianco ha arrestato nella notte tra giovedì e venerdì un passeur francese. L'uomo era alla guida di un multivan in ingresso in Italia su cui viaggiavano tre cittadini stranieri, tutti originari del Bangladesh e non in regola.

Processato per direttissima, l'uomo è stato condannato a otto mesi e 30.000 Euro di multa (pena sospesa). I tre cittadini stranieri sono stati riammessi in Francia.

Accertamenti di polizia giudiziaria - spiega la Questura di Aosta - hanno permesso di appurare che lo stesso veicolo era già transitato al Traforo del Monte Bianco il 20 giugno scorso alla stessa ora.

M.C.