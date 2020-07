Fidanzatini pugliesi si allontanano da casa, i carabinieri li ritrovano ad Aosta

Entrambi minori, sono stati portati in caserma e poi affidati alle cure dei genitori

AOSTA. Sono stati rintracciati dai carabinieri ad Aosta due fidanzatini scomparsi una settimana fa da casa, in Puglia. Lei 16 anni e lui 17, si sono allontanati dalla loro città e hanno percorso un migliaio di chilometri fino a raggiungere il capoluogo valdostano. I carabinieri li hanno individuati nel pomeriggio di ieri.

Le ricerche sono iniziate dopo la segnalazione dei carabinieri pugliesi e hanno permesso di concentrare le ricerche in città.

I militari del Norm si sono attivati per ritrovarli, finendo col rintracciandoli nei pressi dell'ospedale Parini. Portati in caserma per gli accertamenti del caso, hanno trascorso la notte in due strutture del capoluogo prima di essere affidati ai rispettivi genitori.

M.C.