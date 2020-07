Incendio in falegnameria di Aosta, intervengono i vigili del fuoco

Una persona portata in pronto soccorso

AOSTA. I vigili del fuoco di Aosta sono intervenuti ieri sera nel capoluogo regionale intorno alle ore 18, per un rogo sviluppatosi in una falegnameria situata in via Lavoratori Vittime del Col du Mont.

Una persona è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Parini per probabile intossicazione da monossido di carbonio causata dall'inalazione dei fumi.

Visitato dai medici, il paziente è stato dimesso alcune ore dopo.

L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di contenere e domare le fiamme.

redazione

(immagine di repertorio)