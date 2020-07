L'agghiacciante racconto della vittima della psicosetta: 'Lui decide tutto'

VIDEO - Due anni di indagini su abusi sessuali e violenze con perquisizioni in diverse province del Nord Italia, compresa Aosta

AOSTA. È nata dal racconto di una delle vittime l'indagine dei magistrati di Novara sulla psicosetta che per 30 anni avrebbe sfruttato e abusato sessualmente di giovani e di minori.

A capo di tutto, come raccontato agli inquirenti, c'era un uomo di 77 anni. "Noi lo chiamiamo Lui o Il Dottore, perché non possiamo nominare il suo nome, non ci è concesso".

L'agghiacciante racconto ha condotto la Squadra mobile di Novara, attraverso due anni di accertamenti, ad alzare il velo su una associazione criminale che si fondava sul 77enne e sul suo fidato gruppo di collaboratrici - tra di loro si chiamavano "bestie - incaricate di adescare giovani, anche bambine, sfruttando le loro fragilità psicologiche e sottoponendole al lavaggio del cervello. Non è un caso che uno dei principali centri di reclutamento fosse un centro psicologico a cui le giovani si rivolgevano per avere sostegno e che invece aveva il compito di introdurle ad un percorso di schiavitù non soltanto sessuale, ma anche economica e soprattutto psicologica.

"Lui decide tutto. Lui decide chi puoi frequentare, dove puoi lavorare. Lui sceglie quali ragazze devono farlo divertire".





La psicosetta, come è stata ribattezzata, disponeva di numerose attività commerciali - scuole di danza, erboristerie, una casa editrice, una bottega di artigianato - utilizzate per individuare le "prede" e introdurle nella setta prima carpendo la loro fiducia con attenzioni e cure e, al livello successivo, convincendole a partecipare a "riti magici", soprattutto pratiche sessuali violente per annullare "l'io pensante" e per "accendere il fuoco interiore".

Sfruttando la fragilità emotiva delle "prede", la setta imponeva il loro allontanamento famiglia, eliminando così ogni possibile legame con persone che dall'esterno avrebbero potuto aiutarle a uscire dalla spirale di abusi. La setta diventava così l'unico punto di riferimento delle giovani. Dava loro anche un lavoro nelle attività commerciali utilizzate per avvicinarle e un posto dove dormire sfruttando le tante proprietà acquisite grazie alle donazioni dovute dai membri, spesso persone facoltose scelte proprio per la loro disponibilità economica.

I contorni della psicosetta ancora non sono stati definiti nel dettaglio. Ci sono al momento 30 persone indagate e ieri sono state svolte numerose perquisizioni nel Nord Italia, compresa ad Aosta. Potrebbero essere però molte di più le persone coinvolte direttamente o che, pur sapendo, hanno fatto finta di nulla rendendosi indirettamente complici degli abusi. Le indagini sono infatti ancora in corso.

Marco Camilli