Precipitano dalla cresta del Rothorn, morti due alpinisti

Le salme avvistate questa mattina dal Soccorso alpino valdostano

AOSTA. Due alpinisti sono morti precipitando dalla cresta del Rothorn, in Val d'Ayas. L'incidente è avvenuto ieri e i corpi sono stati recuperati questa mattina dal Soccorso Alpino Valdostano.

Ieri sera in tarda serata, quando i due non sono rientrati dall'ascensione, sono iniziate le prime ricerche per ritrovarli. Questa mattina durante il sorvolo in elicottero le salme dell'uomo e della donna sono state avvistate e recuperate.

Le operazioni di riconoscimento e di polizia giudiziaria sono affidate al Soccorso alpino della Guardia di finanza.

Alla missione ha partecipato anche il Corpo forestale valdostano.



M.C.