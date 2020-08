Aosta, è morto l'ex consigliere comunale Alberto Tubère

Classe 1928, era stato eletto due volte con la Democrazia Cristiana

AOSTA. È scomparso all'età di 91 anni Alberto Tubère, ex consigliere comunale di Aosta. Nato nel capoluogo regionale il 22 settembre 1928, l'ex politico fu eletto in Consiglio comunale in occasione delle elezioni del 1956 e del 1970 con la lista della Democrazia Cristiana.

In una nota il sindaco di Aosta Fulvio Centoz e la presidente del consiglio comunale Sara Favre esprimono "a nome dell'Amministrazione comunale e a titolo personale, cordoglio per la scomparsa dell’ex consigliere".

redazione