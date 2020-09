Aosta, scoperta a rubare spintona la commerciante per fuggire

Accertamenti su una borsa forse dimenticata dalla ladra

AOSTA. La polizia di Aosta è alla ricerca di una giovane donna ritenuta responsabile di un tentato furto in un negozio di abbigliamento del capoluogo.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio in un negozio di via Bonifacio Festaz, la boutique Maurice.

La ragazza è stata sorpresa dalla titolare a rubare della merce nel suo negozio e per scappare ha spintonato la commerciante. Quest'ultima è rimasta ferita in modo non grave ed è stata portata al pronto soccorso per le cure del caso.

La polizia intanto sta effettuando degli accertamenti su una borsa trovata nel negozio che potrebbe appartenere alla responsabile del tentativo di furto.

redazione