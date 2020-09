'ndrangheta, inchiesta Altanum: chiesti 3 ergastoli

A Reggio Calabria in corso il processo sui condizionamenti della 'ndrangheta





AOSTA. Tre condanne all'ergastolo sono state chieste per Giuseppe Facchinieri, Roberto Raffa e Giuseppe Chemi dal pm nel processo con rito abbreviato in corso a Reggio Calabria per l'inchiesta Altanum sui condizionamenti della 'ndrangheta in Valle d'Aosta. L'accusa ha chiesto inoltre condanne a 10 anni per Vincenzo Facchinieri e Salvatore Facchineri.

L'inchiesta condotta dalla Dda di Reggio Calabria si concentra sulla lotta al potere per gestire la "locale" calabrese e le diramazioni del nord Italia e in Valle d'Aosta. Gli arresti sono scattati nel luglio 2019, pochi mesi dopo quelli dell'inchiesta Geenna culminata recentemente con condanne sia dai giudici di Torino, nel processo con rito abbreviato, sia da quelli di Aosta, nel procedimento con rito ordinario.

La Regione autonoma Valle d'Aosta è parte civile insieme alla città metropolitana di Reggio Calabria (1 milione di euro), i comuni di Cittanova (1 milione di euro) e di San Giorgio Morgeto (300.000 euro).

C.R.