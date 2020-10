Incidente in elicottero in zona Cervinia: un morto e un ferito grave

Vittima e il ferito sono entrambi italiani. Il velivolo è stato individuato dopo ore di ricerche in zona Cime Bianche

AOSTA. Il Soccorso alpino valdostano e il Sagf della Guardia di finanza sono intervenuti nella tarda serata di ieri per un incidente ad un elicottero a quota 3.000 metri. L'allarme è stato diramato alle ore 19 quando la centrale di Poggio Renatico ha ricevuto l'allarme del localizzatore di emergenza del velivolo proveniente dalla zona sopra Cervinia, in Valtournenche, e lo ha trasmesso alla Centrale unica del soccorso valdostana.

Il personale dell'Air Zermatt si è attivato per sorvolare la zona mentre sul lato italiano i soccorsi, a causa del maltempo, hanno dovuto procedere via terra. L'elicottero è stato avvistato poco prima della mezzanotte nella zona di Cime Bianche, fuori dalle piste da sci. Al loro arrivo uno dei due occupanti era già senza vita mentre l'altro è stato trovato in gravi condizioni e in uno stato di forte ipotermia. Di lui si occupano adesso i sanitari dell'ospedale di Berna.

La vittima e il ferito grave sono entrambi italiani.

Sulle cause dell'incidente sono in corso delle indagini.

Marco Camilli