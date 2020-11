Passeur 19enne arrestato al Traforo del Monte Bianco

Nascosti nel retro del suo veicolo viaggiavano due cittadini turchi irregolari

COURMAYEUR. Un ragazzo olandese di diciannove anni è stato arrestato dalla polizia di frontiera per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Nel primo pomeriggio di mercoledì scorso il giovane è stato fermato per un controllo al Traforo del Monte Bianco, a Courmayeur, mentre era in viaggio in direzione della Francia.

Sul retro del suo veicolo per il trasporto merci, sdraiati a terra, gli agenti hanno scoperto due cittadini turchi non in regola con i documenti.

Il giovane è finito in manette mentre la posizione dei due stranieri irregolari è al vaglio dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Aosta.

redazione