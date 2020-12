Carabinieri di Aosta arrestano un 55enne per rapina impropria

Dopo il furto in un ipermercato della plaine l'uomo ha colpito un addetto alla sicurezza per cercare di scappare

AOSTA. Ruba due apparecchi elettronici in un ipermercato e per sfuggire alle guardie di sicurezza ne colpisce una con un pugno. L'uomo, un cinquantacinquenne residente in Valle d'Aosta - P.D. le iniziali del suo nome - è stato arrestato dai carabinieri.

Il fatto è avvenuto domenica pomeriggio. L'uomo è entrato al Carrefour di Pollein e si è impossessato della refurtiva, ma è stato notato da vigilantes del punto vendita che hanno tentato di bloccarlo. A quel punto il cinquantacinquenne ha sferrato un pugno a uno degli addetti.

I militari del Nucleo radiomobile di Aosta prontamente intervenuti lo hanno fermato e, dopo gli accertamenti, hanno proceduto con l'arresto per rapina impropria.

Il 55enne è stato posto ai domiciliare mentre la guardia ferita è stata accompagnata in pronto soccorso. Le lesioni sono state giudicate guaribili in sette giorni.

M.C.