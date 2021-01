Casinò, chiesta l'archiviazione del fasicolo per bancarotta fraudolenta

La procura di Aosta ha presentato la richiesta alla luce della perizia sui bilanci

AOSTA. Il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione del fascicolo per bancarotta fraudolenta sul Casinò di Saint-Vincent in relazione al reato di false comunicazioni sociali. L'indagine era a carico degli ex amministratori unici e degli ex sindaci della società della casa da gioco valdostana.

La richiesta è già stata p'resentata al giudice per le indagini preliminari di Aosta.

Il pm Luca Ceccanti ha valutato i risultati della perizia sui bilanci degli ultimi anni del Casinò recentemente depositata dai tre esperti incaricati dal gip e deciso di procedere chiedendo l'archiviazione.

Sotto accusa gli ex amministratori unici Giulio Di Matteo, Luca Frigerio e Lorenzo Sommo e gli ex sindaci Fabrizio Brunello, Jean Paul Zanini e Laura Filetti.

redazione