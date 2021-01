Festa in appartamento ad Aosta, multati 8 giovani

Le Volanti allertate da una segnalazione per musica e schiamazzi

AOSTA. Ancora sanzioni da parte della polizia sul territorio valdostano per violazione delle norme contro la diffusione del Covid-19.

Nella notte tra sabato e domenica - riferisce la questura di Aosta - le Volanti allertate da una chiamata sono intervenute in un appartamento di Aosta dal quale giungevano musica e schiamazzi.

All'interno dell'abitazione sono stati identificati 8 giovani, di età compresa fra i 19 e i 29 anni, che avevano organizzato una festa con cibo, bevande e musica. Tutti sono stati sanzionati per violazione delle norme anti Covid, in particolare per non avere ottemperato al divieto di assembramenti.

Nei giorni scorsi le forze dell'ordine avevano sanzionato anche un gruppo di persone che partecipavano ad una festa di compleanno in un locale di Saint-Christophe.

M.C.

(foto di archivio)