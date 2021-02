Valanga sopra Courmayeur, soccorsi 3 scialpinisti

AOSTA. Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto Col Ferret, nel comune di Courmayeur, per una valanga caduta intorno alle 12.30 a quota 2.200 metri, non distante dal rifugio Elena.

Il distacco - fa sapere la Centrale unica del soccorso - ha coinvolto tre persone: due sono stati sfiorati dalla massa di neve mentre una è stata travolta.

L'uomo, un cittadino svizzero, è stato individuato grazie al dispositivo Artva. I due scialpinisti che si trovavano con lui lo hanno estratto dalla neve in attesa dei soccorritori. L'elicottero con i tecnici del Sav, unità cinofila e medico a bordo lo hanno preso in carico e trasportato in ospedale ad Aosta per la diagnosi e le cure. Ha riportato un trauma ad una gamba e probabilmente altri traumi.

M.C.