Principio di incendio in appartamento, giovane in ospedale

AOSTA. Intervento dei vigili del fuoco e dell'ambulanza del 118 oggi in via Chambery, ad Aosta, per un principio di incendio segnalato in un appartamento.

Le fiamme hanno avuto origine dalla cucina, probabilmente da una padella che conteneva olio bollente.

Un giovane di 20 anni è stato portato all'ospedale regionale Parini dopo aver inalato le sostanze liberate dai fumi.

Sul posto anche i carabinieri.

M.C.