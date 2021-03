Controlli sul trasporto merci, due multati dalla polizia di Aosta

AOSTA. Due autisti sono stati multati dalla polizia per inosservanza del periodo di riposo giornaliero e per la violazione delle norme sulle interruzioni obbligatorie durante la conduzione di detti mezzi. Le multe sono scattate nell'ambito dei controlli effettuati nei giorni scorsi in autostrada sul trasporto merci e sul rispetto dei diritti e dei doveri dei conducenti di mezzi pesanti.

La polizia giudiziaria si è occupata anche dei controlli sulla sicurezza dei veicoli, risultati tutti regolari, e della verifica delle motivazioni allo spostamento degli occupanti delle autovetture in relazione allo stato pandemico.

redazione