Truffa a danno dei Comuni sul servizio heliski, 2 assoluzioni

Respinta dal giudice di Aosta la tesi dell'accusa contro la Gmh Helicopter Services

AOSTA. La società Gmh Helicopter Services di Courmayeur è stata assolta dall'accusa di truffa aggravata ai danni di ente pubblico per i compensi del servizio di heliski.

Gli imputati erano due: l'amministratore unico Alessandro Penco e Carlo Cugnetto, ritenuto amministratore di fatto della società.

Secondo il pm, che aveva chiesto condanne a 18 mesi per entrambi, la Gmh aveva segnalato ai Comuni di Arvier, La Thuile e Valgrisenche un numero di rotazioni inferiori rispetto a quelle realmente effettuate per guadagnare sulla parte variabile del compenso stabilito con un appalto. L'accusa contestava un danno di circa 46mila euro in termini di mancati compensi incassati dalle amministrazioni comunali.

Il giudice monocratico di Aosta ha assolto entrambi dalle accuse.

M.C.