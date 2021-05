Aostano arrestato con 50 grammi di cocaina in auto

In corso altre indagini della guardia di finanza

AOSTA. Un aostano di 48 anni è finito in manette per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo è stato fermato dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza per un controllo lo scorso sabato sera: in auto aveva 50 grammi di cocaina.

Ora sono in corso le indagini per cercare di ricostruire il percorso della droga, da chi è stata acquistata e dove doveva arrivare.

M.C.