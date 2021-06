Verso l'archiviazione l'indagine sulle morti per Covid-19 nelle case di riposo

Il fascicolo per epidemia colposa e omicidio colposo riguarda 13 indagati



AOSTA. La procura di Aosta ha concluso la fase preliminare di indagine sulle morti nelle case di riposo valdostane durante la prima ondata del Covid-19.

Il pm Pizzato ha proposto al gip l'archiviazione nei confronti dei tredici indagati, quasi tutti responsabili o direttori di strutture per anziani o comunità di recupero di Antey-Saint-André, Aosta, Brusson, Doues e Saint-Vincent in cui si verificarono decessi per Covid-19 durante la primavera 2020.

Le ipotesi di reato sono epidemia colposa e omicidio colposo.

redazione