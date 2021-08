Cordoglio per la morte di Benito Mostacchi

L'ex consigliere regionale aveva 84 anni

È mancato all'età di 84 anni Benito Mostacchi, consigliere regionale tra il 1988 e il 1998. Eletto nella lista dell'Union Valdôtaine, fu componente di diverse commissioni consiliari e vice presidente delle Commissioni Istituzioni e autonomia e Agricoltura e turismo.

In una nota il presidente della Regione Erik Lavevaz e il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta Alberto Bertin esprimono «a nome personale, dell'Assemblea e della Giunta regionale, i sentimenti di profondo cordoglio». Mostacchi era «un uomo sinceramente impegnato per la sua comunità e per la Valle d'Aosta - dicono -. Alla famiglia vanno il nostro pensiero e la nostra vicinanza».

redazione