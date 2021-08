Sei patenti ritirate e oltre 600 persone controllate dai carabinieri di Aosta nel week end di Ferragosto

Intensificati i controlli sul rispetto delle norme contro il Covid-19 e sulla sicurezza stradale

In occasione del fine settimana di Ferragosto i carabinieri del Gruppo Aosta hanno intensificato i controlli sul territorio della Valle d'Aosta concentrandosi sulla sicurezza stradale, visto il notevole traffico turistico, sia sul rispetto delle misure contro il Covid-19.

Gli oltre 130 militari impegnati hanno controllato più di 600 persone, circa 500 veicoli e 40 negozi ed esercizi pubblici. Il risultato è di sei patenti di guida ritirate, dieci contravvenzioni al Codice della strada, sei persone denunciate per guida in stato di ebbrezza (la metà delle quali residenti fuori Valle d'Aosta).

A questi numeri si aggiunge una persona segnalata alla prefettura come consumatore di stupefacente per i 15 grammi di hashish trovati in suo possesso.

Clara Rossi